Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.M. yönetimindeki 54 AP 224 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda A.Ç. (68) yönetimindeki 78 BF 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü A.Ç. ile otomobillerdeki Z.M. (60), İ.M. (58) ve E.Ç. (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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