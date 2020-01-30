Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.M. yönetimindeki 54 AP 224 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda A.Ç. (68) yönetimindeki 78 BF 865 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.Ç. ile otomobillerdeki Z.M. (60), İ.M. (58) ve E.Ç. (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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