Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ramazan (21) ve İsmail T. (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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