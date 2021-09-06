İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı Karabük-Ankara kara yolundaki trafik akışı, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 78 SS 222 plakalı otomobildeki Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Reşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı.

Karabük 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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