Karabük'te iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında D-755 Karayolu'nda meydana geldi. Fatih Avşaroğlu yönetimindeki 06 EBR 04 plakalı otomobil ile Emre Aykut yönetimindeki 78 BY 243 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İki otomobilin içinde bulanan 2'si çocuk 10 kişiden 4'ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan, Sinan Yakışık (31), Mertcan Karataş (33), Şengül Avşaroğlu (45) ve Simge Avşaroğlu (15) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve kentte bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.