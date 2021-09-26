Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.P. (28) yönetimindeki 78 BF 099 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de M.İ. (48) idaresindeki 78 AAV 253 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 78 AAV 253 plakalı otomobilde bulunan G.İ. (41) ve S.İ. (14) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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