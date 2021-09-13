Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü E.Ö. ile yanındaki Ç.A.Ö. ve Ç.U.Ö. yaralandı.

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu