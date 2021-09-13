Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Beşbinevler Mahallesi 67. Sokak'tan 115. Cadde istikametine ilerleyen U.Ö. idaresindeki 78 BP 006 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.Ö. yönetimindeki 78 AAR 956 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü E.Ö. ile yanındaki Ç.A.Ö. ve Ç.U.Ö. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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