İki otomobil çarpıştı : 6 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı : 6 yaralı

16.08.2022 08:56
İki otomobil çarpıştı : 6 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar - Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri önünde meydana geldi. Y.E.'nin sevk ve idaresindeki 06 BNS 029 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan B.M.'nin sevk ve idaresindeki 34 EAU 693 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte B.M., F.B.M. E.I.M., E.M. ve Z.E. isimli yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı : 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı : 6 yaralı - Son Dakika
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