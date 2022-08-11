İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Güler Y.(59), Enes Eren Z.(23), Ramazan S.(33) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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