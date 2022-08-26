Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

26.08.2022 23:12
Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.K. idaresindeki 34 EY 1157 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda N.Ç. (72) yönetimindeki 78 BJ 634 plakalı otomobille çarpıştı.

78 BJ 634 plakalı otomobilin sürücüsü N.Ç. ile yanındaki D.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 23:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement