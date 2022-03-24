Karabük'te iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te iki trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.Ö. idaresindeki 78 BT 423 plakalı otomobil, Kapullu Aile Sağlığı Merkezi önünde park halindeki 78 BR 757 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü M.Ö. ile otomobildeki G.Ş., N.U. ve P.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.S. yönetimindeki 78 AAL 877 hafif ticari araç, Bulak Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki 78 SJ 038 otomobille çarpıştı.

Daha sonra 78 SJ 038 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle O.A. yönetimindeki 78 AB 775 plakalı otomobil ve U.T. idaresindeki 06 LGD 04 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden S.Ç. ve M.S, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan 06 LGD 04 plakalı otomobilin sürücüsü U.T, şoförün kendisi değil yanındaki arkadaşı olduğunu ileri sürerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Sürücü, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.