Karabük'te ikinci kattan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te ikinci kattan düşen kadın yaralandı

29.07.2022 02:38
Karabük'te ikinci kattan düşen kadın yaralandı

Karabük'te ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yabancı uyruklu kadın tedavi altına alındı.

Karabük'te ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yabancı uyruklu kadın tedavi altına alındı.

Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan S.C. (25), evinin penceresinden iki apartman arasındaki brandaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadın, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te ikinci kattan düşen kadın yaralandı - Son Dakika

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