Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
45 dakika önce
Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Karabük
Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Gürel, 2018'de il genelinde 222 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.
Toplantının kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Gürel, "İlimizde, 2018 yılında ulaştırma, eğitim, kültür-turizm, ormancılık, enerji, sağlık, beden eğitimi, spor ve diğer kamusal hizmetler sektöründe toplam 222 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 222 proje ve işin toplam tutarı 2 milyar 750 milyon 397 bin liradır." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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