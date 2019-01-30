Son Dakika Haberleri: Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

45 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Gürel, 2018'de il genelinde 222 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.

Toplantının kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Gürel, "İlimizde, 2018 yılında ulaştırma, eğitim, kültür-turizm, ormancılık, enerji, sağlık, beden eğitimi, spor ve diğer kamusal hizmetler sektöründe toplam 222 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 222 proje ve işin toplam tutarı 2 milyar 750 milyon 397 bin liradır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süreyya Yalçın'ın 10 Yaşındaki Köpeği Hayatını Kaybetti Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]