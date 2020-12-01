Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi - Son Dakika

Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi

01.12.2020 14:07
Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi, System.String[]

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, 2020 yılını değerlendirerek kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, 2020 yılını değerlendirerek kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Karabük'te İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı. İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Hasan Yıldırım, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından toplam maliyeti 4 milyon 148 bin lira olan 35 projeyi ilçelerde gerçekleştirildiğini söyledi.

2020 yılının İl Özel İdaresi açısından hedeflerin aşıldığı bir yıl olduğunu söyleyen Yıldırım, "İl genelinde 140 bin 570 ton asfalt üretimi ile 110 kilometre sıcak asfaltı köy yollarımıza serdik. Konkasörlerimiz ile 1 yılda 212 bin 650 ton sarı malzeme üretimi gerçekleştirdik. Köy yollarımızı, trafik işaretleri ve yol çizgileri ile modern bir görünüme kavuşturduk. Önümüzdeki yılda aynı kalite ve modern yapıda çalışmalarımız devam edecek. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak toplam maliyeti 4 milyon 148 bin lira olan 35 projeyi ilçelerimizde gerçekleştirdik. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak da ilimiz genelinde güzel işler gerçekleştirildi. Eğitim, sağlık, emniyet, kültür gibi birçok alanda hizmet binaları Karabük'e kazandırıldı. Şu anda da Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak devam eden işlerimizin sayısı 38 olup hali hazırda işlerimiz devam etmektedir" dedi.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bu sene yol, otopark ve pistler ile epey yoluna girdiğini belirten Yıldırım, "Keltepe Kayak Merkezi'mizin yolunun hem geçen seneden eksik kalan istinat duvarlarının yeni yapılmış olduğu iki kilometrelik bölümünün asfaltı ile Karaağaç Köyü'müzden Keltepe Kayak Merkezi'ne kadar olan bölümün asfaltı ve ayrıca kayak merkezinin olduğu bölümde otopark alanlarının asfaltı tamamlanmıştır. Pistlerin yapım ve düzenlenmesi ile otobüs park alanı düzenlenmesi iş makinelerimiz ile yapılmıştır. İlimize, ilçelerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yıldırım, ayrıca hizmetlerinin yapılması ve geliştirilmesi konularında kendilerine her zaman destek olan tüm Milletvekillerinden valilere kadar herkese teşekkür ederek, "Devletimiz güçlü oldukça bu hizmetler de daha güçlü bir şekilde yapılacaktır. Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm Bakanlarımıza ve hükümetlerimize de İl Genel Meclisimiz ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yıllarda da daha güzel imkanlarla Karabüklü hemşerilerimize hizmet edebilmeyi Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi
Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi
Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi
Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi

Hasan Yıldırım, Meclis Başkanı, Kayak Merkezi, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika

Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım
Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı         
14:00
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı         
10:52
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor         
09:41
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei