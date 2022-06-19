Kafilenin en geç hacı adayı 11 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'i tebrik eden Vali Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş , güle güle gidip gelmesi ve haccının kabul olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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