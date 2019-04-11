Son Dakika Haberleri: Karabük'te İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Karabük'te İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Karabük Belediyesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ilk meclis toplantısı yapıldı.

Karabük'te İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Karabük Belediyesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ilk meclis toplantısı yapıldı.

Karabük Belediyesi Kent Meydanı Konferans Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı
Rafet Vergili başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üyelerin görev dağılımları yapıldı.

Görev dağılımı için yapılan seçimlerin ardından 1. Meclis Başkan Vekilliğine Sait Aygün, 2. Meclis Başkan Vekilliğine Celal Yörür, katip üyeliğine Koray Gümüş ve Harun Cebeci seçildi.

Encümende görev alacak isimler ise Fatih Çapraz, Osman Köşker ve Hüseyin Erik oldu.

Toplantıda, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonları da oluşturuldu. Karabük Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) üyeliğine Taşkın Yılmaz ve Mesut Alıcı, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği üyeliğine ise Şemsettin Yakut ve Orhan Ünal seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: AA
Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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