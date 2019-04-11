Karabük'te İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Karabük Belediyesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ilk meclis toplantısı yapıldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: AA
Belediyesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ilk meclis toplantısı yapıldı.
Karabük Belediyesi Kent Meydanı Konferans Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üyelerin görev dağılımları yapıldı.
Görev dağılımı için yapılan seçimlerin ardından 1. Meclis Başkan Vekilliğine Sait Aygün, 2. Meclis Başkan Vekilliğine Celal Yörür, katip üyeliğine Koray Gümüş
ve Harun Cebeci seçildi.
Encümende görev alacak isimler ise Fatih
Çapraz, Osman Köşker
ve Hüseyin Erik oldu.
Toplantıda, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonları da oluşturuldu. Karabük Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) üyeliğine Taşkın Yılmaz
ve Mesut Alıcı, Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği üyeliğine ise Şemsettin Yakut
ve Orhan Ünal
seçildi.
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