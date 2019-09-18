Son Dakika Haberleri: Karabük'te "İlköğretim Haftası" kutlandı
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Karabük'te "İlköğretim Haftası" kutlandı

1 saat önce

Karabük'te "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

Karabük'te

Karabük'te "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreni ile başlayan etkinlikler, Yeni Mahalle Merkez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti.

Törene, Vali Vekili Barboros Baran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş, Kurum Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri tarafından bu yıl 1. sınıfa başlayan miniklere "Hoş Geldiniz" çiçeği verildi.

Kayabaşı Ortaokulu 4/B sınıfı öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı gösterisinin ardından Mehmet Akif İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Çiğdem Yavuz ve Mehmet Akif İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Ahmet Hakan Acar tarafından "İlköğretim Haftası" adlı şiir okundu.

Törende ayrıca flüt gösterisi ile Özel Bahçeşehir İlkokulu folklor ekibi tarafından Karadeniz ve Ege yöresine ait danslar sahnelendi.

Tören, Baran, Berker ve Akbaş tarafından temsili ders zilinin çalınması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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