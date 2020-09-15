Karabük'te İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Karabük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve beraberindeki heyet, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Akbaş, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle mart ayından bu yana yüz yüze derslerin verilemediğini, bakanlığın hızlı bir refleks göstererek gerekli önlemleri aldığını ve uyguladığı uzaktan eğitim platformunun tüm dünyaya model oluşturduğunu söyledi.

Yeni öğretim yılında ise 3 haftalık telafi eğitimi süreci ile daha güçlenmiş bir uzaktan eğitim modeliyle başladıklarını, fakat süreç içinde okulları da gerekli tedbirleri hayata geçirmek suretiyle yüz yüze eğitime başlanmasına uygun hale getirdiklerini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Salgının bizimle tanıştırdığı uzaktan eğitim belki ileride yüz yüze eğitimi tamamlayacak; teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda çocuklarımız farklı eğitim modelleriyle de tanışabilecektir. Birinci sınıflarımız ve anasınıflarımız önümüzdeki hafta, haftanın belirli günlerinde okula gelecek ve öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alacaklar. Sonrasında İnşallah duruma göre kademeli olarak diğer sınıflarımızda da yüz yüze eğitim başlatılacaktır. Bu süreçte uzaktan eğitimde aksamalar olmaması için Bakanlığımız bizden okullarımızda EBA destek noktaları oluşturmamızı istedi. Tüm okullarımızda bilgisayar ve hızlı internet ile EBA destek noktalarımızı oluşturduk. Yani evinde bilgisayarı olmayan ya da interneti olmayan öğrencilerimiz için bu imkan da yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun ortamlarda okullarımızda sunulmaya başlanmıştır."