Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbir amaçlı "ev izolasyonu" - Son Dakika

Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbir amaçlı "ev izolasyonu"

13.10.2020 20:23
Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbir amaçlı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına temaslı oldukları şüphesiyle yapılan testleri negatif çıkan ilkokul öğrencileri ile öğretmenlerin, tedbir amaçlı ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına temaslı oldukları şüphesiyle yapılan testleri negatif çıkan ilkokul öğrencileri ile öğretmenlerin, tedbir amaçlı ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

Bugün bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, pozitif vakayla temaslı oldukları şüphesiyle üç şubedeki öğrenci ve öğretmenlere yapılan testin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda uygulanan protokol gereği bu üç şubede öğrenim gören ve temaslı olarak kabul edilen öğrenciler tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde gözlem altına alınmıştır. Karantina tedbiri uygulanan öğretmenler ve gözlem altındaki öğrencilerimiz EBA ve çevrimiçi platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam etmektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbir amaçlı 'ev izolasyonu' - Son Dakika

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