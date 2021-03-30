Karabük'te inşaat düşen iki işçi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Bostanbükü Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın 3. katında çalışan Muhammed İ. (22), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden başka bir inşaatta çalışan Mehmet T. (22), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.