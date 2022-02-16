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Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

16.02.2022 19:58
Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iş kazalarında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'te meydana gelen iş kazalarında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Beşbinevler Mahallesi'nde bir inşatta çalışan Hüseyin Deniz (50), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metreden zemine düştü.

Deniz'in düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı işçiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri inşaatta inceleme yaptı.

Eskipazar ilçesinde ise motorlu testereyle odun kesen Mustafa Çoduroglu (34) aniden yere düştü. Bu sırada çalışmaya devam eden testere, Çoduroglu'nu yaraladı.

Çoduroglu, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hüseyin Deniz, Araştırma, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te iş kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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