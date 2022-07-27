Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen 2 şüpheliden birinin etrafı kontrol etmesi diğerinin ise tezgahlardaki ürünleri saklayarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.