Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarından yola çıkan ekipler, şüpheli H.M. gözaltına aldı.

Belenköy TOKİ Konutları önünde bulunan bir iş yerinden para ve 50 karton sigara çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.

Karabük 'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Karabük'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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