Karabük'te iş yerlerindeki 131 adet taklit ürüne el konuldu
1 saat önce
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından 10 iş yerinde yapılan aramada 131 adet taklit ürünlere el konuldu.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube ekipleri tarafından 10 iş yerinde yapılan aramada 131 adet taklit ürünlere el konuldu.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülmekte olan soruşturmalara esas olmak üzere, kent merkezinde faaliyet gösteren 10 iş yeri hakkında Sulh Ceza Hakimliğince arama ve el koyma kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince işyerlerinde yapılan aramada, 57 adet telefon aksesuarı, 40 adet kol saati ve 39 adet tekstil ile kozmetik ürünü olmak üzere toplam 131 adet taklit edilen mallara el konulurken, işyeri sahipleri hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KARABÜK
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