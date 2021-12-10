Karabük'te İŞKUR desteğiyle işini kuran engelli kadına koyunları teslim edildi - Son Dakika

İŞKUR İl Müdürlüğünce hibe desteği programı kapsamında kendi işini kuran 54 yaşındaki Nuray Eltemur'a 30 koyun teslim edildi.

Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde yaşayan yüzde 51 engelli Eltemur, Küçükbaş Hayvancılık-Koyun Yetiştiriciliği proje başvurusu kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Eltemur'a evrakları ve demirbaşları teslim eden İŞKUR il Müdürü Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada, 2021/2 hibe destekleri başvuru sürecinin 17 Aralık'ta sona ereceğini ve uygun vatandaşların başvurularını beklediklerini belirtti.

Çalış, hibe projesinin, başvuru sahibi Eltemur'a hayırlı olmasını diledi.

Eltemur da kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Artık benim için bir gelir kapısı açıldı. Şu anda işimin başındayım ve çok mutluyum. İŞKUR yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.