Son Dakika Haberleri: Karabük'te İstinat Duvarı Çökmesi... Facianın Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Karabük'te İstinat Duvarı Çökmesi... Facianın Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

2 saat önce

Karabük'te istinat duvarı çökmesi... Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktıKARABÜK - Karabük'te gece yarısı bir sitenin çöken istinat duvarının gündüz görüntüleri tehlikenin ucuz atlatıldığını ortaya çıkarttı.

Karabük'te istinat duvarı çökmesi... Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'te gece yarısı bir sitenin çöken istinat duvarının gündüz görüntüleri tehlikenin ucuz atlatıldığını ortaya çıkarttı.
Karabük Mahallesi Sumru Sokak üzerinde bulunan 6 katlı Altınyıldız Sitesi'nin yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı gece yarısı büyük bir gürültüyle çökmesi sonrası, park halinde 4 otomobil zarar görmüştü. Çöken istinat duvarı ile birlikte kayan toprak binaya kısmen zarar verirken, kaymaların sabah saatlerine kadar devam ettiği gözlendi.
Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede Belediye Fen İşleri ekipleri de inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

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