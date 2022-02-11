Üye Girişi
Karabük'te istinat duvarından düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te istinat duvarından düşen kişi yaralandı

11.02.2022 14:18
Karabük'te istinat duvarından düşen kişi yaralandı

Karabük'te istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Karabük'te istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bayır Mahallesi Kartaltepe Caddesi'nde istinat duvarının üstünde yıkılan eve ait malzemeleri atarken dengesini kaybeden Şaban A. (46) kaldırıma düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te istinat duvarından düşen kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
13:31 Haydar Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi!
13:24 Fiyatlar artık e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek!
13:09 2 hırsız dana çalmaya çalıştı! Danalar daha akıllı çıktı
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:25:07. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te istinat duvarından düşen kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement