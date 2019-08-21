Son Dakika Haberleri: Karabük'te istinat duvarları rengarenk
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Karabük'te istinat duvarları rengarenk

2 saat önce

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kentte görüntü kirliliği oluşturan duvarlar boyanarak rengarenk bir görünüme kavuşturuluyor.

Karabük'te istinat duvarları rengarenk, System.String[]
Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kentte görüntü kirliliği oluşturan duvarlar boyanarak rengarenk bir görünüme kavuşturuluyor.

Karabük Belediyesi, Karabük'ü daha güzel ve rengarenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla estetiği ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Yaptığımız her çalışmada gerek asfalt gerekse çevre düzenlemeleri ve yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem veriyoruz. Çevremizi güzelleştirmek adına boş duvarlar, istinat duvarları ve okul duvarlarını boyayarak estetik bir görünüm kazandırıyoruz" dedi. - KARABÜK
Fen İşleri Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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