Karabük'te "İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Karabük'te, "İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında müdürlük yöneticileri, merkez ilçe okul müdürleri ve işveren vekillerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi", TYP çalışanları ve hijyen kuralları konularına değinildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, merkez ilçede "Okulum Temiz Belgesi" almak için başvuru yapmayan okul kalmadığını söyledi.

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında kılavuzda belirtilen tüm faaliyetleri, talimatları ve eğitimleri yerine getiren okulların "Okulum Temiz Belgesi" almaya devam ettiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Okul yöneticilerimize ve tüm çalışanlarına bu hassas dönemde gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. TYP kapsamında göreve başlayan güvelik ve temizlik personelimize okula uyum konusunda onlara destek olalım. Okullarınızda risk oluşturan noktalar nereler, dışarıdan gelebilecek tehlikeler neler, bunları güvenlik personeli ile paylaşalım.

Temizlik görevlilerimiz yine hijyen kuralları çerçevesinde sınıf, lavabo, koridor, ortak oyun alanları gibi birçok alanda sık sık temizlik işlerini yapsınlar. Sürekli irtibat halinde olun. Öğrenci sağlığı ve güvenliği bütün işlerimizin önünde olmalıdır. Onların daha iyi ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak zorundayız. Hepimizin görevi en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır."