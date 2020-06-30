Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı - Son Dakika

Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ithalat geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 9 artarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ithalat geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 9 artarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 10 milyar dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13,4 milyar dolar oldu.


Karabük'te, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 18,5 milyon dolar, ithalat 9 artarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Zonguldak'ta, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 192,7 artarak 46,8 milyon dolar, ithalat yüzde 19,2 azalarak 119,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Bartın'da, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 1,5 milyon dolar, ithalat yüzde 69,7 azalarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te ithalat arttı, ihracat azaldı - Son Dakika Ekonomi

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