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Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

07.01.2022 17:22
Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacapınar köyünün kırsal kesiminde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda kazıda kullanılan dedektör ve kumandası, 5 metre uzunluğunda kablo düzenekli kamera, kamera düzenekli uzaktan kumandalı araba, kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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