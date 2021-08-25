Karabük'te izinsiz kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karabük'te izinsiz kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen B.Ç, Ş.D, F.Ş, D.E, B.K, C.A, R.O, O.T. ve Y.Ö. yakaladı. Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, jeneratör ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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