Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı

15.09.2022 11:01
Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkızılcaören köyündeki ormanlık alanda C.Y. (35) ve R.S'yi (34) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, hilti, kürek, kazma, manivela, balyoz, elektrik kablosu, batarya ve amonyum nitrat olduğu değerlendirilen 500 gram beyaz toz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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