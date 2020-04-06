Karabük'te izinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın - Son Dakika

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz üretildiği belirlenen 1000 litre dezenfektan ve 750 maske ile 3 bin 650 dikime hazır maske ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tıbbi malzeme üretimi yapan ve bunları stoklayarak satışa sunanlara yönelik operasyon düzenledi. 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda izin alınmadan üretildiği belirlenen 1000 litre el dezenfektanı, 171 el dezenfektanı kutusu, 3 bin 650 dikime hazır maske, 750 dikilmiş maske ele geçirildi. İşletme sahipleri M.B., A.Ç. ve M.T. hakkında 'Sağlık İçin Tehlike Madde Üretimi' suçundan adli işlem yapıldı.