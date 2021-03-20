Karabük'te jandarma simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemine dikkati çekti - Son Dakika

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim verdi.

Safranbolu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bahçesine kurulan mobil trafik eğitim aracıyla çocuklar trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Çocuklar, mobil trafik eğitim aracındaki sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra jandarma eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalara ilişkin uyarılan çocuklara, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Bazı vatandaşlar ise emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için alana getirilen simülasyon aracına bindi.

Mustafa Kabaran, emniyet kemeri takılı olduğu halde araçta kendini zor tuttuğunu belirterek, "Emniyet kemeri takılı olmasa kendimi kaybederdim. Kazalar sırasında emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladım." dedi.

Nebahat Kara da uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bize bu imkanı sağlayan Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyoruz. Emniyet kemer takılı olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Kemer takılı olduğu halde çok zorlandım." ifadelerini kullandı.