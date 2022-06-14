Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Bolu ve Karabük'te, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Parkta düzenlenen törende Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının kurulduğu günden buyana günlük yaşamın her anında ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu belirtti.

Saygılı, jandarmanın, yurdun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olduğunu vurgulayarak, "Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünlemiş. Modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen milli, ahlaki ve mesleki değerle yetişmiş personeli ile üstün bir vazife içerisindedir." şeklinde konuştu.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda devam eden programda ise arama kurtarma köpeği "Lady" ile bomba köpeği "Ödül" gösteri yaptı.

Daha sonra Motosikletli jandarma Timi'nin ile Jandarma Özel Asayiş Komando Bölüğü'nün geçişlerinin ardından protokol üyeleri jandarma teşkilatı birimlerinin stantlarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.