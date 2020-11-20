Karabük'te jandarmadan şefkat eli - Son Dakika

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylerde yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ekipler, il genelindeki sorumluluk alanlarında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların yanı sıra köylerde yalnız kalan yaşlıları her gün ziyaret ediyor.

Ziyaret edilemeyen yaşlı vatandaşlar ise telefonla aranarak kontrol ediliyor.

Köylerde yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların herhangi bir talep ve ihtiyacının tespiti halinde, mülki idare amirleri ile koordineli şekilde ihtiyaçları karşılanıyor.