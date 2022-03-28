Karabük'te jandarmanın yakaladığı kablo hırsızlığı zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te jandarmanın yakaladığı kablo hırsızlığı zanlıları tutuklandı

28.03.2022 20:44
Karabük'te jandarmanın yakaladığı kablo hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yortan beldesi ve Derebaşı köyünde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, S.T. (38) ve N.D.'nin (44) değişik tarihlerde telefon hattından 600 metre haberleşme kablosunu çaldığını tespit etti.

Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Kabloları yakıp bakırlarını çıkararak hurdacılara sattıkları tespit edilen zanlılar N.D ve S.T'nin, Derebaşı köyünden bir evden de çeşitli bakır ev eşyalarını çalarak hurdacılara sattıkları anlaşıldı.

N.D.'nin 10, S.T.'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Öte yandan hurdacılara da para cezası uygulandığı belirtildi.

Karabük'te jandarmanın yakaladığı kablo hırsızlığı zanlıları tutuklandı
Karabük'te jandarmanın yakaladığı kablo hırsızlığı zanlıları tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Türk Telekom, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te jandarmanın yakaladığı kablo hırsızlığı zanlıları tutuklandı - Son Dakika


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