Karabük'te kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kablo hırsızlığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı gerekçesiyle 3 şüpheli ile hırsızlık malını satın alan 2 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.