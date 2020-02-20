Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza - Son Dakika

Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza

6 saat önce

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza, System.String[]

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken  yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu. Kaçak avlanan 4 avcıya 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 6 bin TL ceza kesildi.


Jandarma, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
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