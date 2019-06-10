Son Dakika Haberleri: Karabük'te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karabük'te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi

4 saat önce

Karabük'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Karabük'te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi, System.String[]
Karabük'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmalar neticesinde il merkezinde kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinden 958 adet cinsel içerikli kaçak hap, 658 adet cinsel içerikli kaçak jel, 16 adet cinsel içerikli kaçak krem, 4 adet cinsel içerikli kaçak sprey, 9 adet cinsel içerikli kaçak damla, 8 adet cinsel içerikli kaçak çikolata ve 8 adet cinsel içerikli kaçak mendil ele geçirildi. Operasyonda yakalanan S.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:07 Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın! O anlar kameralara yansıdı 'Ünlü iş adamı yüzüme kimyasal attı' iddiası yalan çıktı İspanya'da uyuşturucu operasyonu! Bu yöntem şeytanın aklına gelmez 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]