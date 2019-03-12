Son Dakika Haberleri: Karabük'te Kaçak İçki Operasyonu

Karabük'te Kaçak İçki Operasyonu

56 dakika önce

Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen C.K, O.B ve D.C.G'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte bandrollü 9 şişe içki ve çok sayıda sahte bandrollü boş şişe ele geçirildi.

Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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