Karabük'te Kaçak İçki Operasyonu
34 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, ilçe merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen V.D. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, sahte bandrollü 8 şişe içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:09 Kaynak: AA
Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı
İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon
Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki