Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesine bağlı bir köyde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen Ö.Ç, E.E. ve N.P. suçüstü yakalandı.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları aramada, jeneratör, matkap, kürek ve kazma ile 24 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.