Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

10.06.2022 15:56
Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar köyü Dikmentepe mevkisindeki ormanlık arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ö. (49), S.A. (44), İ.B. (53) ve D.D'yi (53) kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda jeneratör, manivela, hilti, kazma, kürek, demir kazık, bakır kablo ve balta gibi kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boru bükme makinesi teslim edildi Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boru bükme makinesi teslim edildi Antik kentin ziyaretçileri kazı çalışmalarını yakından görüyor Antik kentin ziyaretçileri kazı çalışmalarını yakından görüyor
Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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