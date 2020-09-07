Karabük'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

12 iş yeri kontrol edilerek, 20 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan operasyonda, 16 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 6 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 120 dal satışa hazır kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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