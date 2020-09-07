Karabük'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 işletme sahibine işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Safranbolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı olarak kaçak tütün operasyonu yapıldı.
12 iş yeri kontrol edilerek, 20 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan operasyonda, 16 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 6 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 120 dal satışa hazır kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda 5 işletme sahibi hakkında yasal işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
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