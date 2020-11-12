Karabük'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Karabük'te kaçak tütün operasyonu

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda işletme sahibine işlem yapıldı.

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda işletme sahibine işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda F.K. isimli şahsa ait dükkanda kaçak olarak tütün ve tütün mamülleri satışı yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 20 kilogram kıyılmış tütün ve 16 bin satışa hazır doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldı.

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