Karabük'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Yeni Mahalle'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir işletmede kaçak sigara satıldığı yönünde ihbar alındı.

Jandarma ekipleri tarafından işletme ve şüpheli R.A.'nın aracında yapılan aramada, 32 kilogram tütün ile 200 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletme sahibi R.A, adli makamlara sevk edildi.