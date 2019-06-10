Son Dakika Haberleri: Karabük'te kaçakçılık operasyonu
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Karabük'te kaçakçılık operasyonu

5 saat önce

Karabük'te düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak hap ve ürünler ele geçirildi.

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Karabük'te düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak hap ve ürünler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, değişik markalarda 958 cinsel içerikli kaçak hap ve 703 ürün ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi S.T. hakkında işlem başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
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