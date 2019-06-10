Karabük'te kaçakçılık operasyonu
5 saat önce
Karabük'te düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak hap ve ürünler ele geçirildi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:14 Kaynak: AA
'te düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak hap ve ürünler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, değişik markalarda 958 cinsel içerikli kaçak hap ve 703 ürün ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi S.T. hakkında işlem başlattı.
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