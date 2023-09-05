Karabük'te Kadın Cinayeti: Zanlının Whatsapp Paylaşımları Kan Dondurdu - Son Dakika

Karabük'te Kadın Cinayeti: Zanlının Whatsapp Paylaşımları Kan Dondurdu

Son Güncelleme: 05.09.2023 04:08

Karabük'te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren zanlının intihar etmeden önce Whatsapp durumuna yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.

Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu

Ölmeden önce eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü" paylaşımını yaptı

KARABÜK - Karabük'te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren zanlının intihar etmeden önce Whatsapp durumuna yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.

Yenimahalle Kandil Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ile kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü tüfekle öldüren Hasan Küçükyılmaz'ın intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Küçükyılmaz, Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Özlem Küçükyılmaz, İntihar, Karabük, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Kadın Cinayeti: Zanlının Whatsapp Paylaşımları Kan Dondurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Kadın Cinayeti: Zanlının Whatsapp Paylaşımları Kan Dondurdu - Son Dakika
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