Karabük'te kadının düşmesinin ardından halk otobüsleri denetlendi - Son Dakika
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Karabük'te kadının düşmesinin ardından halk otobüsleri denetlendi

6 saat önce

KARABÜK'te, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşen Satiye Yılmaz'ın (44) yaralanması sonrası trafik polisi ekipleri halk otobüslerini denetledi, kapılarını kontrol etti.

Karabük'te kadının düşmesinin ardından halk otobüsleri denetlendi, System.String[]

KARABÜK'te, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşen Satiye Yılmaz'ın (44) yaralanması sonrası trafik polisi ekipleri halk otobüslerini denetledi, kapılarını kontrol etti.

100. Yıl Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve kapının açıldığını tespit etti. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavisi süren Satiye Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sonrası yolcuların otobüsün arka tarafına doğru baktığı, Behçet Ferhat A'nın otobüsü durdurduğu ve yolcularla indiği görüldü.

TRAFİK EKİPLERİ HALK OTOBÜSLERİNİN KAPILARINI KONTROL ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren halk otobüslerini denetledi. Ekipler, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde durdurduğu otobüslerin kapılarını, muayenesini, lastiklerini, fazla yolcu olup olmadığını kontrol etti.

Karabük Halk Otobüsçüleri Dernek Başkanı Recep Savurat yaptığı açıklamada, "Araçlarımızın genel muayeneleri her sene yapılıyor ve neticesinde olur raporları alınıyor. Araçlarımızın bakımsız olmasıyla ilgili bir durum yok. Şoförlerimizin hepsinin evrakları tam. Kamera kayıtlarına bakıldığında araç hızlı olarak görülebilir. Ama büyük toplu taşıma bir aracın orada en fazla maksimumum çıkabileceğimiz hız 30 kilometreyi geçmemektedir. Tahmini olarak söylüyorum, vatandaşımızın ayakta olduğu, araç sola doğru manevra yaptığında sağ tarafa ivmelenmesi sonucunda kapıya çarpıp, kapının alt tarafının kırılması neticesinde aşağıya düştüğü izlenimi var şu anda" dedi.

Savurat vatandaşların araçların eski olduğu yönünde düşünceleri olduğunu belirterek, "Bugün 2019 model bir araç da alsanız kapılarının komple cam olduğu görülmekte. Bunlar bakıldığında gerekli muhafazaları var. Tabii sonuçta bunlar da bir tehlike arz etmekte. Kazanın bizim çerçevemizde aracın eski olmasıyla alakalı bir durum olmadığını düşünüyoruz. Tabii burada bir dikkatsizlik bir ihmal var mıdır? Bu olayın üzerinde duruyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa üzerinde duracağız. Sonuçta can taşıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri bizim için en önemli unsurlardan biri. Gönül isterdi ki böyle bir yaşanmamasın. 28 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. 15 senedir bu otobüs camiasının içerisinden geliyorum. Küçüklükten beri yetişmekteyim. Bu süre içerisinde ilk defa başımıza böyle bir olay geliyor" diye konuştu.


Karabük, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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